Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’de çöken binada can kaybı yükseliyor

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60’ayükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:17, 08/07/2021
HaberlerDünya
ABD’de çöken binada can kaybı yükseliyor

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach’in kuzeyindeki Surfside’da 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları 14 günün ardından canlı insan bulma ihtimalinin olmaması nedeniyle sona erdirildi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava düzenlediği basın toplantısında, ekiplerin enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını kaydederek, hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a yükseldiğini aktardı. Cava, 80 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı.

İlginizi ÇekebilirABD'de dikkat çeken araştırma: Corona virüsü arkadaşlığı da öldürdüABD'de dikkat çeken araştırma: Corona virüsü arkadaşlığı da öldürdü