ABD’de çöken binada can kaybı yükseliyor

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach’in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside’da geçtiğimiz hafta kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, ekiplerin 4 kişinin daha cansız bedenine ulaştıklarını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

Cava, hayatını kaybedenlerden 12'sinin ailesine haber verildiğini ifade ederek, 147 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı.

