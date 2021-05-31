ABD’de corona rakamlarında tatil endişesi… Yollara döküldüler

37 milyondan fazla ABD vatandaşının seyahat ettiği tahmin edilen bu haftadan sonra yetkililerin en çok korktuğu Covid-19 salgınında sayıların tekrar yükselmesi.

Daha önceki tatil günlerinden sonra yapılan çalışmalarda Amerikalıların salgından etkilenme oranlarında ciddi artışlar tespit edilmişti. Şimdi aşılanan Amerikalı sayısının oldukça yüksek olmasına rağmen tatil sonrası yine bir artıştan korkan yetkililer rakamlara göre önümüzdeki yaz aylarında tedbirleri nasıl gevşetebileceklerini konuşacaklar.

AŞIDA ÖDÜL TARTIŞMASI

Biden'ın seçim öncesi hedeflerinden olan Temmuz ayında yüzde 70 oranında aşılanma oranı kısa süre öncesine kadar aşılamanın oldukça iyi olduğu Amerika'da son dönemde biraz zor görünüyor. Eyaletler aşılanma oranlarını yükseltmek için çeşitli para ödülleri, spor karşılaşmalarına bedava biletler ve çeşitli teşvikler vermeye başladılar. Toplumun birçok kesiminde bu tür ödüller tartışma konusu olmaya başladı. Sosyal medyada ödül dağıtan eyalet valileri yoğun eleştirilere hedef oluyor.