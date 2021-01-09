ABD’de coronanın yeni bir varyantı görüldü

NBC News’in yayınladığı rapora göre yeni varyant, Birleşik Krallık’ta görülen yeni mutasyona ek olarak Amerikalılar arasında yüzde 50 daha fazla yayılıyor.

Yeni varyanta ilişkin ciddi uyarıların yer aldığı raporda ayrıca, etkili maske kullanımının ve sosyal mesafenin sağlanamaması durumunda salgının daha kötü hale gelebileceği vurgulanıyor.

ABD’deki vaka sayılarında, ilkbahar ve yaz dönemine göre neredeyse iki katı artış yaşanmış durumda.

Worldometers’in verilerine göre, ABD’de son 24 saat içinde 205 bin 594 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 22 milyon 343 bin 801’e yükseldi. Ülkede ölü sayısı ise 2 bin 246 artarak 376 bin 459 oldu. ABD, corona virüsü salgınında en fazla vaka ve ölü sayısına sahip ülke konumunda.

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