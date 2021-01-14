ABD’de en yüksek can kaybı kayıtlara geçti

ABD’de geçen yılın Kasım ayından itibaren bugüne ölüm oranlarında yüzde 217 artış gerçekleştiği açıklandı.

John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, ABD’de ortalama günde 3 bin 300’den fazla ölüm gerçekleşti.

Yetkililer, vaka sayıları ve ölümlerdeki artışı, noel tatiliyle birlikte artan insanların sosyalleşmesine bağlıyor.

Verilere göre, ABD’de bir gün içinde 131 binden fazla vaka tespit edildi. Ülkenin bazı bölgelerinde hastanelerin kapasitesinin dolduğu belirtildi.

Yetkililer, dün Arizona’da hem vaka sayısında hem yoğun bakım hasta sayısında rekor kırıldığını açıkladı.

Verilere göre eyalette, 5 bin 82 vaka tespit edildi ve bin 180’den fazla Covid-19 hastası yoğun bakıma alındı.

Louisiana Valisi John Bel Edwars ise, eyalette gerçekleşen vaka sayısında büyük bir artış olduğunu belirterek, tedbir kararlarının bir ay daha uzatıldığını duyurdu.

ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİNDE ANİ ARTIŞ YAŞANDI

Verilere göre, 2021’in ilk gününden itibaren ABD’de üniversite şehirlerinde ani vaka artışları yaşanıyor.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi’ne göre, 30 şehirdeki yoğun bakım ünitesin yüzde 90 doluluk oranına ulaşmış durumda.

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