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ABD’de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

ABD’nin Texas eyaletinde petrol taşıyan tren ile TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:51, 23/02/2021
HaberlerDünya
ABD’de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Milam County bölgesindeki Cameron şehri yakınlarındaki demiryolunda petrol taşıyan tren ile TIR çarpıştı.

Cameron Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, çarpışma sonucu trende patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı belirtildi.

Burlington Kuzey Santa Fe (BNSF) Demiryolları Dış İletişimden Sorumlu Kıdemli Direktör Courtney Wallace yaptığı açıklamada, tren ile bir TIR’ın çarpıştığını doğrulayarak, toplam 110 vagondan 13’ünün raydan çıktığını belirtti. Wallace, çarpışmanın etkisi ile petrol yüklü 5 vagonda yangın çıktığını açıkladı.

Wallace, kazanın ardından yarım mil yarıçapındaki bölgenin güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edildiğini aktardı.

Tren kondüktörü ve TIR şoförünün kazada sağ kurtulduğu ifade edilirken, kazada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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Yayınlanma Tarihi:20:49,