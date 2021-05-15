ABD’de gasp dehşeti

Olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Tayvanlı sürücü Paul Liao (67) yakıt almak için gittiği akaryakıt istasyonunda aracına müşteri gibi binen gaspçı tarafından zor anlar yaşadı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kimliği belirsiz gaspçı müşteri gibi Liao’nun aracına biniyor. Gaspçının silahını doğrularak Liao’dan para istediği anların yansıdığı görüntülerde, gaspçıya direnen taksi şoförünün tepki gösterdiği görüldü.

Liao’nun polisteki ifadesinde, gaspçının yüzüne silah dayanarak, “Kökenin ne? Çin’den mi geldin” sorusuyla karşılaştığını ve ırkçılığa maruz kaldığını belirtti. LA County Şerif Departmanının olay ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.