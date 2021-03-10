ABD’de görülmemiş hacker saldırısı: 150 bin kamerayı ele geçirdiler… Tesla ve Cloudflare de tehlikede

ABD merkezli güvenlik sistemleri şirketi Verkada’da büyük bir hacker skandalı yaşanıyor. Bloomberg’ün haberine göre bir grup hacker, Verkada’nın kamera ve güvenlik sistemine sızmayı başardı.

150 bini aşkın güvenlik kamerasının erişimine ulaşan grup, aralarında Tesla, Cloudflare, Equinox gibi şirketlerin yanı sıra Florida ve Arizona’daki hastanelerle Alabama’daki Madison County Cezaevi’nin de görüntülerini ele geçirdi.

Verkada’nın yazılım ve sistemlerini kullanan 24 bin organizasyon olduğunu belirten Vice News, özel mülkler, alışveriş merkezleri, restoranlar ve havalimanlarının da buna dahil olduğunu vurguladı. Yüz tanıma sistemlerinin kullanıldığı bu noktalarda, hastaların, öğrencilerin, müşterilerin ve çalışanların kişisel bilgilerinin yayılabileceği tehlikesine dikkat çekiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Verkada’nın basın sözcüsü, “Yetkisiz erişimlerin önüne geçmek için sistemi askıya aldık. İç ve dış güvenlik ekipleri olayın kapsamını belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor. Durumu polise de bildirdik” dedi. Şirketin sızıntının fark edilmesinin ardından müşterilerini de bilgilendirdiği belirtiliyor.

‘ELE GEÇİRMESİ ÇOK KOLAY’



Hacker saldırısından sorumlu olan isimlerden Tillie Kottmann, Bloomberg’e yaptığı açıklamada amaçlarının izleme sistemlerinin ne kadar yaygın olduğunu ve ele geçirilmesinin ne kadar kolay olduğunu göstermek olduğunu söyledi. Hacker grubunun paylaştığı görüntüler arasında, Tesla tesisi, Madison County Cezaevi, Florida'daki Halifax Health hastanesindeki görevlilerin bir hastayı bağlaması, bir polis karakolundaki sorgulama anları bulunuyor.

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