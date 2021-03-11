ABD’de I. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk: Ölüm oranı yüzde 15 arttı

ABD’de corona virüsünün etkisiyle ölüm oranlarında I. Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük artış kaydedildi. Geçtiğimiz yıl toplam yıllık ölü sayısı ilk kez üç milyonu geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’ne (CDC) göre, ülkede ölüm oranının corona virüsü nedeniyle önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdiği belirtildi. Yapılan açıklamada yetkililer, ölüm nedeni olarak kalp hastalığı ve kanserin ardından corona virüsünün üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 3 YIL DÜŞECEK

Ülkede ölüm oranı, kalp hastalıkları ve kanserden dolayı ölümler azaldığı için 2019 yılında düşüş göstermiş, ortalama yaşam süresinde altı haftalık bir artış olmuştu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) Robert Anderson, 2021 yılında ortalama yaşam süresinin üç yıl düşüceğini açıkladı.