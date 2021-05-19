ABD’de İsrail adımı! Silah satışını engellemeye çalışıyorlar

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nden bir sözcü, Başkan Joe Biden yönetiminin 5 Mayıs’ta Kongreye İsrail’e 735 milyon dolarlık silah satış kararı hakkında bilgi verdiğini belirmişti. Ancak bazı milletvekilleri geçtiğimiz hafta sonuna kadar anlaşmadan haberleri olmadığını iddia etmişti.

ABD Temsilciler Meclis üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Başkan Joe Biden yönetimi tarafından onaylanan İsrail’e 735 milyon dolarlık silah satışını engellemeyi amaçlayan bir karar taslağı hazırladığı bildirildi. Demokrat vekillerden Rashida Tlaib, Ilhan Omar ve Mark Pocan'ında tasarıya destek verdiği aktarılırken, ABD Kongresinin İsrail'e olan güçlü desteği nedeni ile tasarının meclisten geçmesi beklenmiyor. Demokratlar tarafından tasarıya verilen destek nedeni ile ise Kongre’de İsrail hakkında daha fazla tartışmaya yol açacağı bekleniyor.

Ocasio-Cortez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD, kaynaklarımızı uluslararası medya kuruluşlarını, okulları, hastaneleri, insani misyonları ve sivil yaşam alanlarını bombalamak için kullanması nedeniyle İsrail hükümetine incelemeden onaylanan silah satışı yapmamalıdır. İnsan haklarını koruma sorumluluğumuz var” dedi.

İsrail'e silah satışına izin verilmeden önce meclisin Ortak Onaylamama Kararı'nı (JRD) geçirmek için 15 günü var, ancak bu 15 günlük süre yarın sona eriyor. Kongre şu ana kadar JRD’yi kullanarak bir silah anlaşmasını engelleyemediği biliniyor.

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