ABD’de Kongre baskını için bağımsız komisyon hamlesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre üyelerine yazdığı mektupta New York ve Pentagon’a 11 Eylül 2001’de düzenlenen saldırıların ardından kurulana benzer bir komisyonun kurulacağını belirtti.

Pelosi, komisyonun “Kongre Polis Teşkilatı ve diğer federal, eyalet ve yerel kolluk güçlerinin hazırlık durumu ve karşılık vermesiyle ilgili unsurların ve sorunların” da komisyon tarafından ele alınacağını ifade etti.

Pelosi, emekli korgeneral Russel Honoré’dan saldırının ardından Kongre’nin güvenlik ihtiyacını değerlendirmesini istemişti. Pelosi, bu değerlendirmenin ilk bulgularına göre “Kongre’nin ve üyelerinin güvenliği için” ek kaynak ayrılması gerektiğini belirtti.

‘HAKİKATI BULMAMIZ GEREK’



Pelosi, “Honoré’nin bulguları ve azil davası, saldırının nasıl geliştiğine dair hakikati bulmamız gerektiğini açıkça ortaya koydu” dedi.

ABD’de seçimleri kaybeden Donald Trump yanlısı göstericiler 6 Ocak’ta ülkedeki demokrasinin sembolü olan Kongre binasını işgal etmişti.

Trump yanlılarının Başkan Joe Biden’ın kazandığı seçim sonuçlarının tescil edildiği oturumu durdurmak amacıyla Kongre’yi işgalinin ardından çıkan olaylarda beş kişi hayatını kaybetmişti.