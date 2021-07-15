ABD’de korkutan rakamlar: Uyuşturucu kurbanlarının oranı yüzde 30 arttı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre, 2020’de aşırı dozda uyuşturucudan 93.000’den fazla kişi öldü. 2019'da uyuşturucudan ölen sayısı 72.151.

Sentetik opioidlerden ve metamfetamin gibi psikostimülanlardan kaynaklanan aşırı doz ölümleri de arttı. Doğal ve yarı sentetik opioidlerden ölümlerin yanı sıra 2020’de kokain ölümleri de arttı.

Ulusal Enstitülerin bir parçası olan Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü (NIDA) direktörü Dr. Nora Volkow, “Bu, 12 aylık bir dönemde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aşırı doz ölümü ve 1999’dan bu yana görülen en büyük artış. Bu veriler tüyler ürpertici. COVID-19 salgını Amerika’da yıkıcı bir sağlık krizleri çarpışması yarattı” dedi.