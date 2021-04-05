ABD’de mahkumlar isyan çıkardı

ABD’nin Missouri eyaletindeki St. Louis kentinde bulunan cezaevinde yaklaşık 60 mahkum isyan çıkardı.

Cezaevindeki kötü koşulları protesto eden mahkumlar, cezaevinin camlarını kırarak, “Bize yardım edin” diye bağırdı.

Mahkumların bağırışını duyan birçok kişi cezaevinin önünde toplanarak, mahkumlara alkışlarla destek verdi.

Amerikan medyası, polisin mahkumlara müdahale ettiğini ve olası bir firar girişiminin önlendiğini aktardı. Öte yandan, aynı cezaevinde Şubat ayında 117 mahkum isyan çıkarmıştı.