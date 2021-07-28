ABD’de masaj salonu saldırganına müebbet hapis

ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta’da çoğunluğu Asya kökenli 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının 22 yaşındaki faili Robert Aaron Long, çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etti. Long, Cherokee ilçesindeki saldırıda 4 kişiyi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Long'un Fulton ilçesindeki masaj salonuna yönelik saldırısı ile ilgili dava devam ederken, hala idam cezası riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ağustos ayında diğer 4 kurbanla bağlantılı olarak cinayet suçlaması ile yargılanacak olan Long'a yöneltilen suçlamalar arasında nefret ve yerel terör de bulunuyor.

Öte yandan Long, saldırıyı “ırksal” nedenlerle değil, “cinsel tutkuları” nedeniyle işlemiş olabileceğini ifade etmişti.