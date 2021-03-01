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ABD’de okula silahlı saldırı

ABD’nin Arkansas eyaletinde bir okula yapılan silahlı saldırıda 1 öğrenci yaralandı. ABD basınında yer alan haberlerde, Pine Bluff polisinin yaralanan öğrencinin durumunun ciddi olduğunu belirttiği aktarıldı.

Güncellenme: 23:52, 01/03/2021
HaberlerDünya
ABD’de okula silahlı saldırı

ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Pine Bluff ilçesinde bulunan Watson Chapel Ortaokulunda yüz yüze eğitimin ilk gününde silahlı saldırı sonucu 1 öğrenci yaralandı.

Saldırının ardından tüm okul tecrit altına alınırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Okul yetkilileri, yaralanan öğrencinin ailesine haber verildiğini ifade ederek, tüm öğrencilerin güvende olduğunu açıkladı. Yetkililer, saldırıyı “münferit bir olay” olarak nitelendirdi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Pine Bluff polisinin yaralanan öğrencinin durumunun ciddi olduğunu belirttiği aktarıldı. Polis saldırganı gözaltına alırken, zanlı hakkında bilgi paylaşmadı.

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