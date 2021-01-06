ABD’de Senato için son mücadele: Oylar birbirine çok yakın

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilen 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump karşısında ipi göğüsledi. 20 Ocak’ta yemin edecek olan Biden görevi devralmak için adeta gün sayıyor.

Devir teslim törenine günler kala ikili arasındaki son mücadele Senato’daki geriye kalan iki koltuk için sürüyor. ABD’nin Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar yüzde 50’nin üzerinde oy alamayınca seçimler yenilendi.

Seçmenlerin büyük çoğunluğu yine posta yoluyla oy kullanırken, sandığa gidenler de salı günü itibarıyla oylarını verdi. Cumhuriyetçi Parti’nin adayları Kelly Loeffler ve David Perdue, Demokrat Parti’nin adayları ise Raphael Warnock ve Jon Ossoff.

YÜZDE 96 TAMAMLANDI



Edison Araştırma şirketinin aktardığı verilere göre Georgia’daki son yarışta sonuçlar oldukça yakın gidiyor. Hem Perdue hem de Ossoff yüzde 50’şer oy alırken, Perdue’nun 3 bin oy önde olduğu öğrenildi. Warnock yüzde 50.2, Loeffler ise oyların yüzde 49.8’ini almış durumda. Oyların yüzde 96’sının sayıldığı belirtiliyor.

EŞİTLİĞİ HARRIS BOZAR



Demokrat adaylar yarışın galibi olursa, ABD’nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden, Kongre’nin her iki kanadında da çoğunluğa ulaşmış olacak. Georgia’daki iki sandalyeyi de Demokratların kazanması halinde ise her iki parti de 50 ile eşit üyeye ulaşacak. Bu durumda, anayasaya göre aynı zamanda Senato’nun da başkanı olan Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris oylamalarda eşitliği bozan oyu kullanacak.

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