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ABD’de silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Virginia eyaletinde iki ayrı silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 17:36, 27/03/2021
HaberlerDünya
ABD’de silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde yerel saatle 23.00 sıralarında silah çatışmalar yaşandı. Virginia Beach Polis Şefi Paul Neudigate, polisin ihbar üzerine kısa sürede geldiği olay yerinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını tespit ettiğini açıkladı.

Neudigate, polisin incelemesi sırasında yakınlarda polise açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu 1 kişinin öldürüldüğünü belirterek, “Çok kaotik bir olay, çok kaotik bir gece yaşıyoruz. İki farklı olay yeri var” diye konuştu.

Silahlı saldırılarla bağlantılı olduğu şüphelenilen kişiler gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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