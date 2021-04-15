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ABD’de siyahilere yönelik bir polis şiddeti daha

ABD'de bir parkta bayılan ve hastaneye kaldırılan Miles Jackson isimli siyahi, hakkında arama emri olduğu için hastaneye gelen polislere direnince vurularak öldürüldü. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:36, 15/04/2021
HaberlerDünya

ABD’de siyahilere yönelik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Ohio eyaletinin Columbus kentinde parkta bayılan Miles Jackson hastaneye kaldırıldı.

Jackson’un hakkında arama emri olduğu ortaya çıkarken, hastaneye polis çağrıldı. Hastanede Jackson’ın üstü polisler tarafından arandı. Polislerden biri arama esnasında arkadaşına Jackson’un silahı olduğu uyarısında bulundu.

OLAY ANI KAMERADA

Jackson polislerin aramaya karşı koymasının ardından polislerden biri elektroşok tabancasını kullandı. Jackson, Polisin “silahını bırak” çağrısına uymadı. Polislere karşı direnen  Jackson polis tarafından vurularak öldürüldü. Jackson’un hayatını kaybettiği anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

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Yayınlanma Tarihi:18:18,