ABD’de son 24 saatte 3 bin 509 yeni vaka

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında vaka ve can kaybı sayısı bakımından dünyada ilk sırada olan ABD’de salgına ilişkin son veriler açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 3 bin 509 corona virüsü vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 527 bin 33’e yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 505 bin 329 oldu. En fazla vaka ve can kaybı California eyaletinde görülürken, eyalette toplam vaka sayısı 3 milyon 499 bin 152, toplam can kaybı ise 48 bin 347 olarak kaydedildi.

ÜLKE GENELİNDE 18 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

California’nın ardından ülkede en yüksek vaka sayısı kaydedilen eyalet Texas olurken, kış fırtınası nedeniyle günlerdir milyonlarca kişinin elektriksiz bırakıldığı eyalette toplam vaka sayısı 2 milyon 586 bini geçti. Ülke genelinde etkili olan şiddetli kar fırtınası sonucu bazı yerlerde Covid-19 test ve aşı merkezlerinin kapatılması nedeniyle daha az kişinin test edildiği ve raporların geç iletildiği tahmin ediliyor. Öte yandan ülke genelinde 18 milyon 705 bin 269 kişi, corona virüsü yenerek iyileşti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) açıkladığı son verilere göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan Covid-19 aşılamasında eyaletlere şu ana kadar yaklaşık 73.4 milyon doz aşı teslim edildi. Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın, önümüzdeki Mayıs ayına kadar ABD’ye toplam 400 milyon doz aşı teslim etmesi planlanırken, söz konusu miktarın ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ını aşılamak için yeterli olacağı düşünülüyor.

JOHNSON & JOHNSON İÇİN İZİN BEKLENİYOR

Johnson & Johnson'ın, corona virüsüne karşı geliştirdiği tek dozluk aşıya ilişkin verileri gelecek hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) sunarak, acil kullanım izni için başvuruda bulunması bekleniyor. Johnson & Johnson, tek dozluk aşının 100 milyon dozunu önümüzdeki Haziran ayının sonuna kadar ABD’ye teslim etme sözü verdi.

Moderna'nın önümüzdeki Temmuz ayının sonlarında ülkeye teslim edeceğine söz verdiği 100 milyon dozla birlikte ABD nüfusunun tamamının aşılanabileceği tahmin ediliyor.

