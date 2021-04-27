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ABD’de tamamen aşılanmış kişiler maskesiz dolaşabilecek

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede tamamen aşılanmış kişilerin maskesiz dışarıya çıkabileceğini, spor aktiviteleri yapabileceğini, kalabalık olmayan ortamlarda yemek yiyebileceğini açıkladı. CDC'nin açıklamasında "İç mekanlarda ise maske kullanımına devam edilmeli" uyarısı yapıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:45, 27/04/2021
HaberlerDünya
ABD’de tamamen aşılanmış kişiler maskesiz dolaşabilecek

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), tavsiye niteliğindeki yeni corona virüsü önlemlerini açıkladı. Açıklamaya göre, corona virüsü aşısı olan kişiler tek başına ya da aşı olmuş aile ve arkadaşlarıyla açık havada buluşabilecek.

Ülkede tamamen aşılanmış kişiler maskesiz dışarıya çıkabilecek, spor aktiviteleri yapacak ve kalabalık olmayan ortamlarda yemek yiyebilecek.

ABD’de kuaförlerde, alışveriş merkezlerinde, sinema ve tiyatro salonlarında, kapalı restoranlarda maske zorunluluğu devam edecek.

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ABD aile Avrupa Corona İspanya New York sinema tiyatro
Yayınlanma Tarihi:19:38,