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ABD’de Türk vatandaşlar sözde soykırım iddialarını protesto etti

ABD’nin Washington kentinde sözde soykırıma destek amacıyla Ermenilerin düzenleyeceği eyleme karşı ülkede yaşayan Türkler harekete geçti. ABD’de bulunan Türk vatandaşlar, Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanarak soykırım iddialarını protesto etti.

Güncellenme: 01:19, 25/04/2021
HaberlerDünya

Türk vatandaşlar, bayraklarla birlikte sözde soykırım iddialarına karşı slogan ve dövizlerle tepki gösterdi.

Gösteriye Türk derneklerinin yanı sıra kardeş ülke ve toplulukların dernekleri de destek verdi.

Eylem için çok sayıda ABD polisi görevlendirilerek, bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gösterinin düzenlendiği alanda yollar trafiğe kapatıldı.

BİDEN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada, “soykırım” ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kullanılan ve “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” ifadesi de açıklamada yer almıştı.

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Yayınlanma Tarihi:01:16,