Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, ABD’de vaka sayısı 25 milyonu aştı ve en az 417 bin 538 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

21 Ocak 2020’de ilk vakanın görüldüğü ABD’de, 1 milyon vakaya 27 Nisan tarihinde ulaşmıştı. Geçtiğimiz 31 Aralık’ta 20 milyon vakaya sahip olan ülkede bir kritik eşik daha aşıldı. ABD’de bugün vaka sayısı 25 milyonu geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre dünyada toplam 1 milyondan fazla Covid-19 vakası bildiren 17 ülke var:

*Hindistan’da toplam 10 milyondan fazla vaka

*Brezilya’da toplam 8 milyondan fazla vaka

*Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa’da toplam 3 milyondan fazla vaka

*Türkiye, İtalya, İspanya ve Almanya’da toplam 2 milyondan fazla vaka

* Kolombiya, Arjantin, Meksika, Güney Afrika, Polonya, İran, Ukrayna ve Peru’nun hepsinde 1 milyondan fazla toplam vaka

ʻʻ ABD'de son 24 saatte 172 bin 913 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 25 milyon 566 bin 789'a yükseldi. Bir gün içinde 3 bin 427 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 427 bin 635'e ulaştı.

MAYIS’A KADAR 569 BİN CAN KAYBI DAHA YAŞANABİLİR

John Hopkins Üniversitesi’nin açıklamasının ardından bir kritik açıklama da Washington Üniversitesi’nden geldi. Üniversitedeki bilim insanları corona salgını nedeniyle 1 Mayıs’a kadar 569 bin ABD’linin daha yaşamını yitirebileceğini açıkladı.

Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü, 1 Mayıs’a kadar corona aşısı sayesinde 42 bin 800 kişinin hayatının kurtulabileceğini öngördü. Enstitü ayrıca 1 Mayıs’a kadar 157 milyon kişinin aşılanabileceğini belirtti.

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