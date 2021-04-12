ABD’de yine ırkçı polis şiddeti: Polis göstericilere sert müdahale etti

Olay geçen yıl Mayıs ayında George Floyd isimli siyah şahsın polis tarafından boğazına basılarak öldürüldüğü yerden yalnızca 16 kilometre mesafede gerçekleşti. Floyd’un öldürülmesi ABD çapında geniş çaplı protesto gösterilerine ve yağma olaylarına yol açmıştı.

Yüzlerce kişi ABD saatiyle Pazar gecesi polis merkezi önünde toplanırken, polis göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Hayatını kaybeden kişinin adı hem yakınlarınca hem de Minnesota Valisi Tim Walz tarafından Daunte Wright olarak açıklandı. Wright 20 yaşındaydı.

Kentte geçen yıl Floyd’u öldüren ve polisin yargılaması da üçüncü haftasına girdi. Siyahları hedef alan polis şiddetine karşı kentte düzenli olarak protesto gösterileri düzenleniyor.