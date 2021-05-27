ABD’de yine silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

ABD’de yine bir silahlı katliam meydana geldi… California eyaletindeki bir demiryolu şirketinde çalışan bir görevli elindeki silahla 9 mesai arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti.

Saldırganın neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiği bilinmezken yetkililer Silikon Vadisi’nin merkezinde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Bomba imha ekipleri, bölgede en az 1 patlayıcı bulduklarını belirtilirken, Şerif Laurie Smith, “Saldırganla polis arasında çatışma meydana geldi ve polisin yaklaştığını ve yakalanacağını anlayınca saldırgan intihar etmeyi tercih etti” dedi.