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ABD’de yine silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

ABD'nin California eyaletinde bir demiryolu çalışanı birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarını öldürdükten sonra intihar etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:33, 27/05/2021
HaberlerDünya
ABD’de yine silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

ABD’de yine bir silahlı katliam meydana geldi… California eyaletindeki bir demiryolu şirketinde çalışan bir görevli elindeki silahla 9 mesai arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti.

Saldırganın neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiği bilinmezken yetkililer Silikon Vadisi’nin merkezinde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Bomba imha ekipleri, bölgede en az 1 patlayıcı bulduklarını belirtilirken, Şerif Laurie Smith, “Saldırganla polis arasında çatışma meydana geldi ve polisin yaklaştığını ve yakalanacağını anlayınca saldırgan intihar etmeyi tercih etti” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:10:31,