ABD’de yürekleri ağıza getiren olay: Silahlı saldırgan bir otobüs dolusu çocuğu kaçırdı

23 yaşında olduğu açıklanan Jovan Collazo isimli silahlı gencin evine gitmek için içinde çocukların bulunduğu otobüsün şoförünü tehdit ettiği belirtildi.

Sakinliğini koruyan şoförün silahlı genci ikna etmeye çalıstığı fakat gencin arkada oturan bütün çocukları ön tarafa topladığını açıklayan yetkililer daha sonra ikna olan gencin otobüsün kenara çekilmesine izin verdiğini aktardı.

Okulda üçüncü haftasını dolduran bir stajyer olduğu ifade edilen Jovan Collazo'nun sakin birisi olarak bilindiği fakat evine gitmek için neden silahla okula gelip otobüsü kaçırmaya kalktığı araştırılıyor.

Yetkililer olaydan sonra otobüs şoförü ve bütün çocuklara travmayı atlatabilmeleri için psikolojik danışmanlık verilmeye başlandığını duyurdu.