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ABD’deki kanlı baskınla ilgili yeni gelişme! FBI para ödülü koydu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, 6 Ocak'ta Kongre binasına boru bombası yerleştiren zanlı veya zanlılar hakkında bilgi verenlere 75 bin dolara (yaklaşık 555 bin lira) varan para ödül verileceğinin duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:58, 21/01/2021
Haberler Dünya
ABD’deki kanlı baskınla ilgili yeni gelişme! FBI para ödülü koydu

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın destekçileri 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bulunan Kongre binasına baskın düzenlenmişti.

Kongre binasına düzenlenen baskın sırasında, bina kompleksi içinde yer alan Ulusal Demokrat Komitesi Merkezi ile Ulusal Cumhuriyetçi Komitesi Merkezi’ne 2 adet el yapımı boru tipi bomba yerleştirilmişti.

Tespit edilen bombalar hakkında başlatılan soruşturmada ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), soruşturmanın ilerleyişini etkileyebilecek görüntü ve fotoğraflar için ülke genelinde vatandaşlardan yardım istemişti.

75 BİN DOLAR PARA ÖDÜLÜ

FBI tarafından yapılan son açıklamada ise, Kongre binasına düzenlenen saldırıda, botu bombalarını yerleştiren zanlı veya zanlılar hakkında bilgi verenlere 75 bin dolara (yaklaşık 555 bin lira) varan para ödülü verileceği duyuruldu.

Açıklamada, “ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve FBI Washington Saha Ofisi (WFO), 6 Ocak’ta Washington DC’ye yerleştirilen boru bombalarından sorumlu kişi veya kişiler hakkında bilgi için 75 bin dolara kadar ödül teklif ediyor” denildi.

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