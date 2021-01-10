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ABD’deki kanlı kongre baskınında 40 bin dijital ipucu inceleniyor

Cumhuriyetçi Senatör ABD’de 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin başkent Washington DC’de bulunan Kongre Binası’nı basmasının ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) baskınla ilgili 40 bin dijital ipucunu inceliyor.

Güncellenme: 23:47, 10/01/2021
Haberler Dünya
ABD’deki kanlı kongre baskınında 40 bin dijital ipucu inceleniyor

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre Binası 6 Ocak'ta seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını tescil etmek için düzenlenen oturum sırasında Başkan Donald Trump destekçileri tarafından basılmıştı.

Yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen 60'dan fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu, (FBI) baskınla ilgili 40 bin dijital ipucunun incelenmeye devam ettiğini aktardı. Bu ipuçlarının fotoğraflardan ve videolardan oluştuğu belirtildi.

Öte yandan FBI, Kongre Binası yakınına yerleştirilen 2 boru tipi bomba ile ilgili şüpheliler için 50 bin dolar ödül koymuştu. (İHA)

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