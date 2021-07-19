ABD’deki Kongre baskını davasında ilk hapis cezası

ABD'de eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından 6 Ocak'ta yapılan kanlı Kongre baskınına katılanların yargılanmasına devam ediliyor.

Baskına katılan Floridalı 38 yaşındaki vinç operatörü Paul Hodgkins, baskın nedeniyle ilk hapis cezasına çarptırılan kişi oldu. Resmi bir kovuşturmayı engellemekten suçlu bulunan Hodgkins, 2020 Başkanlık seçimlerinin onaylanmasını engelleme niyeti ile Kongre binasının önünde toplanan bir grup isyancıya katıldığını kabul etti.

YARGIÇ İNDİRİM UYGULADI

Yargıç Randolph Moss, Hodgkins'in suçunu kabul etmesi nedeniyle hakkında istenilen 15 ila 21 aylık hapis cezasında indirime giderek, cezayı 8 aya düşürdü. Moss, Kongre baskınını “demokrasiye bir saldırı” olarak nitelendirdi. Hodgkins’in 8 aylık hapis cezasını 2 yıl denetimli serbestliğin izleyeceği aktarıldı.

EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Hodgkins'e verilen hapis cezasının diğer baskına katılan sanıklar için emsal niteliği taşıdığı düşünülüyor. Savcılar, bu ayın başlarında yaklaşık 235 sanığın Hodgkins ile aynı suçtan suçlandığını aktardı.

İLK HÜKÜM DENETİMLİ SERBESTLİK OLMUŞTU

Baskına katılan Trump destekçileri ile ilgili davalarda ilk hüküm 24 Haziran'da açıklanmıştı. Kongre binasındaki izinsiz gösteriye katıldığı ve gözcülük yaptığı gerekçesiyle yargılanan 49 yaşındaki kuaför dükkanı sahibi Anna Morgan-Lloyd, 5 bin dolar para ve 6 ay hapis cezası istemiyle yargılanmış, duruşmada çok pişman olduğunu söyleyerek özür dilemesi üzerine hapis cezasına çarptırılmak yerine denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Baskına karışan yaklaşık 550 kişi, farklı suçlamalar ile ülke genelinde yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınmıştı.

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