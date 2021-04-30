ABD’den aşı ihracatı: İlk durak Meksika oldu

Pfizer’ın Michigan eyaletindeki Kalamazoo üretim tesisinde imal edilen aşıların Meksika’ya sevkiyatı, ABD’nin bir önceki Başkanı Donald Trump dönemindeki aşı ihracatı kısıtlamalarının Mart sonunda sona ermesinin ardından şirketin ABD’deki tesislerden yurt dışına yaptığı ilk sevkiyat oldu.

ABD hükümeti, çaresizce aşıya ihtiyaç duyan diğer ülkelere elindeki fazla aşıların gönderilmesi için son haftalarda yoğun baskılara maruz kalıyordu. Corona virüsünün hâlâ çok yaygın olduğu birçok ülke pandeminin etkilerini azaltmak için aşı dozu elde etmeye çalışıyor.

10 MİLYON DOZ GİTTİ



Varlıklı devletler, Pfizer ve Moderna’nın corona virüsü aşılarının son derece yüksek etkinlik oranından dolayı bunları stoklamaya çalışıyorlardı. AstraZeneca ve Johnson & Johnson şirketlerinin corona virüsü aşıları konusundaki güvenlik kaygıları ve üretim sorunları bu aşıları gözden düşürmüştü.

Pfizer, Meksika’ya şu ana kadar 10 milyondan fazla doz aşı yolladı.