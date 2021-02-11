ABD’den çift maske araştırması: Yüzde 95 koruyor

Corona virüsü salgınının mutasyona uğramasıyla birlikte uzmanların “çift maske takın” önerisinin bilimsel dayanağı resmi olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Salgın Hastalıkla Mücadele Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada çift maske takmanın Covid-19’a karşı ciddi anlamda bir koruma sağladığı belirtildi.

CDC’nin açıklamasında, “CDC, cerrahi maske kullanım prosedürünü geliştirmek için iki yöntem üzerinde duruyor. Bunlardan biri kumaştan yapılma bir maskenin cerrahi maske üzerien takılmasıdır. Diğeri ise kumaş maske üzerine takılan cerrahi maskenin kulak bölümünü çift kat dolayarak yanları iyice kapatmak” ifadesi kullanıldı.

CANSIZ MANKEN ÜZERİNDE DENEY

CDC’nin açıklamasında bu şekilde kullanımların enfeksiyon riskini ciddi bir şekilde azalttığı belirtilirken, kullanılan maskenin en ideal şekilde yerleştirilmesi ve her tarafının kapanmasının koruma için kilit bir öneme sahip olduğunun altı çizildi.

Cansız mankenler üzerinde yapılan araştırmalara atıfta bulunulan açıklamada, “Maskenin performansını artırmak için maskenin tam oturması ve sıkı sıkıya kapalı olması önemli. Cansız mankenler üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde bulaşıcı hava damlacıklarının düzgün şekilde takılmış bir maske ile yüzde 95 oranında azaldığı tespit edildi” denildi.