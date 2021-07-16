ABD’den Çin’e yaptırım hazırlığı: Hong Kong’da baskı artıyor

Konuya yakın iki kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre yaptırımlar Pekin’in kent üzerindeki nüfuzunu idare eden Hong Kong’daki irtibat ofisinden yedi yetkiliyi hedef alacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından şirketler için yayımlanacak uyarı ABD hükümetinin Hong Kong’un ulusal güvenlik yasasının uluslararası şirketler üzerindeki etkilerine dair endişelerini vurgulayacak.

Yasayı eleştirenler Pekin’in bu yasayı geçen yıl demokrasi yanlısı aktivistler ve bağımsız basın üzerinde baskı kurmak için uyguladığını ifade ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i ziyareti sırasında yaptığı basın açıklamasında, “Hong Kong’da durum kötüleşiyor. Çin hükümeti Hong Kong’la nasıl ilgileneceğine dair verdiği sözleri tutmuyor. Bu nedenle bu uyarı daha çok Hong Kong’da neler olabileceği ile ilgili” dedi.