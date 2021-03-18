ABD’den Gergerlioğlu ve HDP tepkisi: İfade özgürlüğüne saygı duyun

“Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin TBMM Genel Kurulu’nda düşürülmesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Gergerlioğlu’yla ilgili alınan karara ilişkin son tepki ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yükseldi. Bakanlık sözcüsü Ned Price yazılı bir açıklama yaptı.

Price çarpıcı ifadelerin bulunduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ’



“ABD, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi de dahil Türkiye’deki son yaşanan olayları yakından takip ediyor.

Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması çabalarını da izliyoruz. Bu karar Türk seçmenlerin iradesini hiçe sayacak, Türkiye’deki demokrasiyi yıpratacak ve milyonlarca vatandaşın temsil hakkını elinden alacaktır.

Türk hükümetini, Anayasa'nın koruma kapsamı ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz.”