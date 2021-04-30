ABD’den Hindistan’a seyahat kısıtlaması

ABD, günlük vaka sayılarının 300 bini geçtiği Hindistan ile hava trafiğine kısıtlama getiriyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan’da son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle söz konusu ülkeden ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildiğini belirtti.

Kısıtlama kararının 4 Mayıs tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağını kaydeden Psaki, “ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) tavsiyesi üzerine Biden yönetimi, Hindistan’dan seyahatleri acilen kısıtlayacak. Karar, Hindistan’daki olağanüstü yüksek Covid-19 vaka sayıları ve Covid-19 mutasyonları ışığında uygulanacak” dedi.

Beyaz Saray yetkilileri, Biden yönetiminin son 14 gün içinde Hindistan’da bulunan yabancı uyrukluların ABD’ye girişini kısıtlayan bir kararname çıkaracağını ve havayolları firmalarına da bu konuda bilgi verildiğini kaydetti.

Öte yandan kısıtlama kararı, ABD vatandaşları, yasal olarak kalıcı oturma izni olanlar ve muafiyeti olan diğer kişiler için geçerli olmayacak. Tüm uluslararası seyahat edenlere uygulandığı gibi Hindistan’dan seyahat eden ve bu kriterlere uyan kişilerin, ülkeyi terk etmeden önce Covid-19 testinden negatif sonuç alması gerekecek. Covid-19’a karşı aşılanmamış kişiler ise karantinaya alınarak, Hindistan’dan ABD’ye geldikten sonra tekrar negatif test sonucu göstermeleri istenecek.

HİNDİSTAN’DA SON BİR GÜN İÇİNDE 386 BİNDEN FAZLA VAKA

Corona virüsü salgınında ikinci dalganın etkisiyle hastanelerde boş yatakların, ilaçların ve oksijen tüplerinin tükendiği Hindistan’da son 24 saatte 386 bin 452 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976’ya ulaşmıştı. Ülkede son 24 saatte görülen vaka sayısı ile günlük vaka sayısında bir kez daha rekor kırılmıştı.

Son 1 haftadır vaka sayısının 300 binin üzerinde seyrettiği Hindistan’da 29 Nisan’da 379 bin 257, 28 Nisan’da 360 bin 960, 27 Nisan’da 323 bin 144, 26 Nisan’da 331 bin 372, 25 Nisan’da 349 bin 313, 24 Nisan’da 346 bin 786, 23 Nisan’da 332 bin 730, 22 Nisan’da 314 bin 835 vaka kaydedilmişti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı da 208 bin 330 olmuştu.

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