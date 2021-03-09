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ABD’den Husilere mesaj: Endişeliyiz, yeni yollar arayacağız

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan "ciddi güvenlik tehditlerinden" endişe duyduğunu ve Suudi Arabistan'ın savunmasına verdiği desteği artırmanın yollarını arayacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:57, 09/03/2021
HaberlerDünya
ABD’den Husilere mesaj: Endişeliyiz, yeni yollar arayacağız

Yemen’deki Husiler Pazar günü petrol ihracatı için hayati önem taşıyan Ras Tanura’daki bir tesis de dahil olmak üzere Suudi Arabistan’ın petrol ihracatının merkezine insansız hava aracı ve füzelerle saldırı düzenledi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki, “Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının sıklığından endişe duymaya devam ediyoruz. Bunun gibi artan saldırılar, barış konusunda ciddi olan bir grubun eylemleri değil” dedi.

BİR HAVA ARACI DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

Psaki basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Yemen ve bölgedeki başka yerlerden gelen ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduklarını anlıyoruz. Suudi Arabistan’ın topraklarını tehditlere karşı savunma kabiliyetine desteği artırmanın yollarını arayacağız” dedi.

Suudi Arabistan bugün topraklarına yönelen Husilere ait bir hava aracını daha düşürdüğünü açıkladı.

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