ABD’den Yemen ile ilgili kritik açıklama

Pompeo açıklamasında “Husilerin liderlerinden Abdul Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Houthi ve Abdullah Yahya al Hakim’i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesine eklenmesi için adım atmak niyetindeyim” dedi.

Diplomatlar ve yardım grupları bu hamlenin barış görüşmelerini riske atacağı ve dünyanın en büyük insani kriziyle mücadele girişimlerini zora sokacağından endişe duyuyor. İran ile ilişkili grubu kara listeye ekleme kararı ABD’de başkan seçilen Joe Biden’ın 20 Ocak’ta görevi devralmaya hazırlandığı günlerde alındı.

AMACI BIDEN’I ZORLAMAK

Pompeo “Dışişleri Bakanlığı Senato’yu Husiler olarak bilinen Ansar Allah örgütünün Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak tanınması konusundaki niyetimi bildirecek” dedi. Trump yönetiminin geçtiğimiz haftalarda İran’a yönelik yaptırım kararları açıklaması Biden’ı destekleyenler ve analistler tarafından Trump’ın ekibinin gelecek yönetimin İran ile görüşmelere yeniden başlamasını ve uluslararası nükleer anlaşması görüşmelerinde masaya oturulmasını zorlaştırmaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.

Pompeo açıklamasında “Husilerin liderlerinden Abdul Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Houthi ve Abdullah Yahya al Hakim’i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesine eklenmesi için adım atmak niyetindeyim” dedi. Pompeo kararların 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı’nın Yemen’de insani yardım faaliyetleri yürüten dernek faaliyetlerine ve Yemen’in ithal ettiği gıda ve tıbbi ürünler gibi elzem ürünlere çeşitli izinler çıkaracağını söyledi.