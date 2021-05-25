ABD’den Kudüs kararı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi’nden Filistinlilere kalkınma ve ekonomik yardım için 75 milyon dolar isteyeceğini belirtti.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında 21 Mayıs'ta varılan ateşkesi destekleme amacıyla başlattığı 4 günlük Orta Doğu turunun ilk durağı olan İsrail'de temaslarına başlamıştı.

Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmiş, ikili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçmişti. ABD’nin İsrail’in meşru müdafaa hakkını desteklediğini ifade eden Blinken, aynı zamanda son çatışmaların ardından Gazze’nin yeniden inşasına büyük ölçüde katkı sunacaklarını belirtmişti.

Blinken, “Başkan Joe Biden, benden bugün buraya 4 nedenden dolayı gelmemi istedi. ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan bağlılığını göstermek, Batı Şeria ve Kudüs’te daha fazla istikrar sağlamak ve gerilimi azaltmak için çalışmaya başlamak, Gazze’nin yeniden inşasında hızlı bir başlangıç yapmak, Filistin halkı ve yönetimi ile ilişkimizi yeniden inşa etmeye devam etmek” ifadesini kullanmıştı.

Blinken, ayrıca açıklamasında “Filistinlilerin ve İsraillilerin eşit derecede güvenli ve emniyetli yaşamayı, eşit fırsatlardan yararlanmayı, onurlu muamele görmeyi hak ettiklerine inanıyoruz” demişti.

ʻʻ İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı ve 11 gün boyunca devam eden saldırıları, ABD'den gelen baskılar üzerine taraflar arasında 21 Mayıs'ta alınan ateşkes kararı ile sona ermişti.

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