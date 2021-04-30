ABD’den Rusya açıklaması: Yapıcı bir adım

Rusya son zamanlarda Ukrayna sınır yakınlarına askeri birliklerini göndermiş, askeri tatbikatlar düzenlemişti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 23 Nisan tarihinde yapılan açıklamada, batılı ülkeler ile gerilimi arttıran askeri tatbikatlar için Ukrayna sınırına yakın bölgelere sevk edilen askerlerin geri çekilmeye başlandığı belirtilmişti.

Bakanlık, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun talimatı doğrultusunda ani denetimlere katılan Güney Askeri Bölge ve Hava Kuvvetleri birlikleri 23 Nisan’da daimi görev noktalarına dönmeye başladı” ifadeleri kullanmıştı. Rusya’nın geri çekilme kararının ardından ABD’den, karara yönelik açıklama geldi.

“BU YAPICI BİR ADIMDIR”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, Rusya’nın askerlerini Ukrayna sınırından geri çekmesini “yapıcı bir adım” olarak nitelendirdi. Sullivan, “Askeri kuvvetlerinin önemli bir kısmını sınırdan çekip ana üslerine geri döndürdüklerini not ettik, bu yapıcı bir adımdır” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna’ya ek askeri teçhizat göndermeyi tartışıp tartışmadığı sorularını yanıtlayan Sullivan, ABD’nin Ukrayna’ya silah göndermeyi tartışmadığını belirterek, “Devam eden bir güvenlik ilişkimiz var, ilerlediğimiz yol dışında bir şey yapma tartışması yok” ifadelerini kaydetti.

Fakat Sullivan, ABD’nin geçmişte Ukrayna’dan gelen bu tür talepleri yerine getirdiğini ve Washington’un belirli malzeme türlerini sağlamaya istekli olduğu düşünüldüğünde, gelecekteki talepleri karşılayacağını kaydetti. Sullivan, “Bu, güvenlik ekiplerimiz ve güvenlik ekipleri arasında devam eden bir diyalog” dedi.

“İRAN İLE ANLAŞMANIN YAKINDA GELİP GELMEYECEĞİ BELİRSİZ”

Sullivan, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen İran Nükleer Anlaşması (JCPOA) görüşmelerinde önümüzdeki haftalarda bir anlaşmaya varılıp varılmayacağının belirsizliğini koruduğunu belirterek, “Viyana’da müzakereler belirsiz bir noktada. İranlılar da dahil olmak üzere tüm tarafların yaptırımlardan kurtulma ve nükleer kısıtlamalar hakkında ciddi bir şekilde konuşmaya istekli olduğunu ve JCPOA’ya geri dönüş yolunu gördük fakat görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda hala belirsizlik var” ifadelerini kullandı.

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