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ABD’den skandal açıklama: Terör örgütlerine desteğe devam

ABD Dışişleri Bakanlığı, IŞİD'le mücadelede “aslan payına” sahip olan DSG ile askeri ortaklığın devam edeceğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, koalisyon ortakları ile IŞİD'in yeniden dirilmesini önlemek için Irak ‘a yardım edeceklerini belirtti.

Güncellenme: 13:54, 29/01/2021
Haberler Dünya
ABD’den skandal açıklama: Terör örgütlerine desteğe devam

ABD Savunma Bakanlığı Sözcülüğü, 2013’te kurulan Rudaw’ın sorularını yazılı olarak yanıtladı.

Biden ile birlikte yeni ABD yönetiminin omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne destek verip vermemesi ile ilgili bir soruya ABD Dışişleri Bakanlığı desteğe devam edileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada IŞİD’le mücadelede “aslan payının” Demokratik Suriye Güçleri’nde olduğu belirtilirken, gelecekte de destek olunacağı kaydedildi.

“SURİYE HALKININ GELECEĞİ İÇİN…”

Açıklamada, “Sahada IŞİD’e karşı mücadelede aslan payını alan Demokratik Suriye Güçleri (DSG), yetenekli ve kararlı bir askeri ortak olmaya devam ediyor. ABD’nin desteği olmadan IŞİD teröristlerini kökten temizleyemez ve hala gözaltında olan on binlerce IŞİD'li tutuklu ve aileyi koruyamazlar. ABD, Suriye’nin kuzeydoğusundaki DSG ile birlikte, insani yardım toplulukları ve sivil toplum grupları da dahil olmak üzere, yerel ortaklarla yakın koordinasyon içinde olmaya devam ediyor. Suriye halkının geleceği için, insani ihtiyaçları karşılamak, gerekli istikrar ve güvenliği sağlamak adına desteğimize devam edeceğiz” denildi.

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Yayınlanma Tarihi:13:47,