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ABD’den Süleyman Soylu’ya darbe yanıtı

Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğuna yönelik sözlerine Washington'dan cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD'nin Türkiye'deki hadiselerden sorumlu olduğuna dair diğer asılsız ve sorumsuzca iddialar, Türkiye'nin NATO müttefikliği ve stratejik ortaklık statüsüyle bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 06:34, 05/02/2021
Haberler Dünya
ABD’den Süleyman Soylu’ya darbe yanıtı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Washington’un 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminde rolü olduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Price, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ABD’nin Türkiye’de 2016’da meydana gelen darbe girişimiyle hiçbir ilgisi yoktu ve yaşananları derhal kınadı. Üst düzey Türk yetkililerin bunun aksi yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

Bu açıklamalar ve ABD’nin Türkiye’deki hadiselerden sorumlu olduğuna dair diğer asılsız ve sorumsuzca iddialar, Türkiye’nin NATO müttefikliği ve stratejik ortaklık statüsüyle bağdaşmamaktadır.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında 15 Temmuz darbe girişimini Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yapmadığını belirtmişti.

Sözlerinin tartışma yaratması üzerine verdiği demeçte, ‘FETÖ’nün maşa olduğunu, darbenin arkasında ABD’nin olduğunu’ ifade eden Soylu, “15 Temmuz’un ardından 24 saat geçmeden Kahramankazan’a şehitlerin cenazesine giderken ‘Bu darbenin arkasında Amerika vardır’ dedim. Onların talimatıyla bunu icra eden FETÖ idi” açıklamasında bulunmuştu.

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