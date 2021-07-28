ABD’den Taliban açıklaması: Ülkenin geleceği için iyiye işaret değil

Hindistan liderleriyle görüşmek için Yeni Delhi’ye diplomatik ziyaret gerçekleştiren Blinken, Afganistan’da barışa giden tek yolun Taliban ve Afgan hükümeti arasındaki müzakerelerle olacağını ve bunu tüm tarafların ciddiye almasının gerektiğini belirtti.

Blinken ayrıca ABD’nin Afganistan’da sahadaki diplomatik ve insani destek konusundaki varlığını sürdürmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin bazı sonuçlarının olacağını belirtti.