ABD’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,, “Denizde Uluslararası Barış ve Güvenliğin Korunması” toplantısında, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili ABD’den uyarı niteliğinde bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO üyesi Türkiye’nin, Akdeniz’de karşılaşabileceği anlaşmazlıkların çözümünde güç kullandığı takdirde ‘sert bir dille kınanacağını’ belirtti.

FRANSA İLE ORTAK AÇIKLAMA

Yunanistan merkezli GreekReporter’in haberine göre, Pazartesi günkü BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılan Fransa Dışişleri Bakanları Jean-Yves Le Drian da uluslararası hukuk kurallarının uygulanması ve bunlara uyulması gerektiği konusunda Blinken ile anlaştıklarını duyurdu.

ABD ve Fransa’nın da katılım sağladığı “Denizde Uluslararası Barış ve Güvenliğin Korunması” adlı toplantıda, Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kurallarının uygulanması ve bunlara uyulması konusunda süregelen ihtiyaç üzerine görüşmeler yapıldı.

‘SORUNLAR, BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ’

ABD Dışişleri Bakanı toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Uluslararası toplum, yasal çerçeveyi belirleyen Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde (UNCLOS) yer aldığı gibi uluslararası hukuka dayalı olarak hareket etmelidir. ABD’nin tüm devletlere bir çağrısı var. Uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine uygun olarak hareket ediniz. Bu anlaşma, ortaya çıkan problemlerin barışçıl yollarla çözülmesi için hayata geçirilmiştir. Tüm BM üye devletlerinin eşit şartlarda ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz ve denizlerde güç kullanarak çözüme ulaştırılmaya çalışan eylemleri kınıyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir ABD'li senatörlerden Türkiye karşıtı hamle