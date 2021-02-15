ABD’den Türkiye’ye kafa karıştıran taziye mesajı

Terör örgütü PKK’nın 13 Türk vatandaşını Irak’ın kuzeyinde şehit etmesinin ardından sabaha karşı ABD’den bir açıklama geldi.

Eli kanlı teröristlerin onlarca insanı öldürmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dün açıkladığı ve 10 Şubat’ta yaşanan ölümlerin ardından konuşan Price, “ABD, Irak’ın Kürt bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümünü acıyla karşıladı. Eğer bu saldırıdan PKK’nın sorumlu olduğunu teyit edebilirsek olayı olabilecek en sert şekilde kınayacağız” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde de yayınlanan açıklamada, “Biz NATO müttefiki Türkiye ile birlikteyiz ve baş sağlığı mesajımızı son çatışmalarda yaşamını kaybedenlerin ailelerine de iletiyoruz” ifadesi kullanıldı.

“PKK’NIN KALLEŞ YÜZÜ BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ”

Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada PKK’nın hain saldırısı ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaşmıştı. Akar, “Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken, yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır” demişti.

Akar, “Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekâtın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir” ifadesini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Bakan Akar açıkladı: Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti