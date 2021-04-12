ABD’den Ukrayna çıkışı: Rusya’nın saldırganlıklarından endişe duyuyoruz

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ‘saldırganlıklarından’ endişe duyduklarını ve konu hakkında ABD ve NATO yetkilileri arasında bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre Psaki, ABD’nin Rusya-Ukrayna krizini yakından izlediğini belirterek, “Rusya’nın sınırdaki artan saldırganlıklarından endişe duyuyoruz” dedi.

Ukraynalı yetkililerle temas halinde olduklarını belirten Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve ABD Savunma Bakanı Austin’in bu hafta Brüksel’de olduğunu ve konuyu görüşmeye açacaklarını ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

2014’ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı asker ve sivil hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ın Rusya’ya bağlı 28 askeri taburun “tatbikat” bahanesiyle Ukrayna sınırlarına konuşlandırıldığını duyurmasıyla gözler bir kez daha Ukrayna-Rusya sınırına çevrildi.

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