ABD’den yeni Afgan mülteci programı: 50 bin kişi gidecek

ABD'de Biden hükümeti, Afganistan'daki askerlerin çekilmesinin ardından Afganların ABD'ye mülteci olarak kabul edilmeleri için yeni bir program başlatacak.

SOZCU.COM.TR

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ABD’li kaynakların Reuters’a verdiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Priority Two adlı mülteci programını bugün açıklaması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

ABD’nin Afganistan’dan tüm askeri birliklerini çekeceği 31 Ağustos’a sayılı günler kala, Taliban Afganistan’daki önemli eyaletlerin merkezlerini ele geçirmeye çalışıyor.

ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık savaşı sırasında kendisine destek sağlamış Afganların Taliban’ın hedefi haline gelmesinden dolayı, ABD’de Kongre üyeleri ve müdafaa grupları risk altındaki Afganlara yardım edilmesi için Başkan Biden’a baskı yapıyor.

MEDYA VE DEVLET DIŞI KURUMLARDA ÇALIŞANLAR



ABD’li idari yetkili, yeni mülteci programının ABD’nin fonladığı projeler, ABD merkezli devlet dışı kurumlar ve medya kuruluşları için çalışmış olan Afganları kapsayacağını belirtti.

Yeni mülteci programı kapsamındaki Afganlar, ABD hükümeti için çalışmış tercümanların ve onların ailelerinin dahil olduğu Özel Göç Vizesi (SIV) programına girmeyi başaramamış kişilerden oluşuyor.

Operation Allies Refuge görevi kapsamında SIV programı dahilindeki 50 bin ve daha fazla Afgan mültecinin ABD’ye getirilmesi planlanıyor.