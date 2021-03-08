ABD’den Yunanistan’a silah hibesi: Türkiye sınırına yığıyorlar

ABD Ege’deki askeri varlığını artırmaya devam ediyor. Yunanistan ABD’nin bölgedeki varlığını artırma konusunda her türlü kolaylığı gösterirken, Yunan medyası Washington’un Atina’ya yeni hibe etmesi planlanan muhtemel silahların detaylarını paylaştı.

ABD’nin Yunanistan’a hibe etmeyi planladığı silah ve araçlar arasında, 9 adet AH-64D Apache saldırı helikopteri, 50 adet OH-58D saldırı helikopteri, 350 adet M-2A2 zırhlı personel taşıyıcı paletli tank, 60 adet MLRS paletli roketatar, 120 adet M-109A5 paletli Obüs tipi tank, -198/M-119 kısa menzilli top, HEMTT mühimmat taşıyıcı araç, MRAP zırhlı personel taşıyıcı araç bulunuyor.

DHA’nın aktardığına göre Yunanistan’a hibe edilmesi planlanan silahların teslimatının Başbakan Kiryakos Miçotakis’in ABD ziyareti sonrası netleşeceği ifade edildi.