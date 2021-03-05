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AB’de aşı pasaportu tasarısı 17 Mart’ta

Avrupa Birliği'nde aşı pasaportu çalışmaları devam ederken, yasa tasarısı için tarih belli oldu. Corona aşısı verilerini içerecek belge için 17 Mart'ta tasarının sunulması bekleniyor.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 14:16, 05/03/2021
HaberlerDünya
AB’de aşı pasaportu tasarısı 17 Mart’ta

Avrupa Birliği, corona virüsü aşıları ve negatif testsonuçlarını da içine alacak olan aşı pasaportu için çalışmalarını sürdürürken, yasa tasarısının 17 Mart'ta hazır olacağı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü ise, bu yaz için aşı pasaportunun belki kaçınılmaz olduğunu ama kendileri tarafından de zorunlu olarak önerilen bir durum olmadığını duyurdu. Die Welt gazetesine konuşan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, “Aşılama yeterince koruyucu değil. Ayrıca başkalarına bulaştırmayı önlediğine ilişkin kesin veriler de yok” dedi.

2022 BAŞINA KADAR SÜRER

Kluge, 2022 yılı başına kadar bu salgının devam edeceğini belirterek, “Ancak bu tamamen virüsün ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Biz artık onunla ilgili daha çok şey biliyoruz. Salgının bu nedenle 2022 başında, yani bu yılın sonunda biteceğine inanıyorum. Daha fazla insanı  bu şekilde etkileyeceğini sanmıyorum” diye konuştu.

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