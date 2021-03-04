AB’de dördüncü aşı Sputnik V olacak: EMA incelemeye başladı

Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), birlik içindeki dördüncü corona virüsü aşısı için çalışmalarına hız verdi.
EMA, Rusya’nın Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının onayı için gerçek zamanlı değerlendirmeye başladı.
EMA’nın açıklamasının ardından Rusya’nın ulusal varlık fonu RDIF’in başında bulunan Kirill Dmitriev, aşının AB’de kullanım onayı alması halinde 50 milyon kişiye yetecek miktarda aşıyı Haziran ayından itibaren AB’ye gönderebileceklerini belirtti.
AB’de halihazırda AstraZeneca, BioNTech-Pfizer ve Moderna aşıları için onay çıkmıştı.