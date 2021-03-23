Avrupa Birliği’nde saat krizi

2018'de Avrupa Parlamentosu'na getirilen sabit saat yasasında kriz yaşanıyor. İki yıl önce alınan saatlerin sabitlenmesi yönündeki tavsiye kararına karşı devletler kılını kıpırdatmadığı için, yılda iki kez bir saat ileri veya bir saat geri alma şimdilik devam edecek.

28 Mart Pazar günü AB'de saatler bir saat ileri alınacak ve Türkiye ile olan saat farkı 1'e inecek. AB'de kalıcı saat uygulaması kabul edilseydi, bu kış saati olacaktı ve Türkiye ile saat farkı hep 2 saatte kalacaktı.

Saat ayarları konusunda AB Komisyonu ile AB Konseyi topu birbirine atıyor ve kimse bir sonuç için uğraşmıyor. Komisyon, Eylül 2018'de sunduğu yasa teklifini takip de etmiyor. SPD'li Türk kökenli Avrupa Parlamentosu milletvekili İsmail Ertuğ, bu konunun çözülmemesinden şikayet etti ve “Korkarımki, zaman değişikliği maalesef birkaç yıl daha bizimle kalacak” dedi.

YAZ-KIŞ KARMAŞASI

Avrupa'da saat değişiminin kaldırılmasını insanların büyük bölümü de istiyordu. Hesaplanan enerji tasarrufunun ise değişim olmazsa pek de çok olmayacağı saptanmıştı. En son 2021 ilk baharında sabit saat yasasının görüşülmesi bekleniyordu. Bazı ülkelerin yaz saatinin sabit olmasını istemesi, bazılarının kış saatinin sabit kalmasını istemesi de, bu bekleme sürecinin daha da süreceğini gösteriyor.