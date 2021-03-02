AB’den aşı pasaportunda kritik hamle: İngiltere de dahil olacak

Avrupa Birliği (AB), corona virüsü aşısı olanlara verilmesi planlanan dijital belgenin hazırlık sürecini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB çapında dijital aşı belgesi için gereken yasal düzenlemeye ilişkin tekliflerini Mart ayında sunacaklarını açıklarken, dijital aşı pasaportu programına Brexit anlaşması ile birlikten ayrılan İngiltere’nin de dahil olacağını duyurdu.

AB’nin aşı pasaportu planının, Haziran ayına kadar yürürlüğe girmesi ve turizm sektörünün nefes alması planlanıyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere’nin Brüksel ile görüşmelerde bulunduğunu ve planın, corona virüsü testi negatif olan aşılanmamış kişileri de kapsayacağına inandığını söyledi.

‘KÜRESEL OLARAK BÜYÜTMELİYİZ’

Tedbirleri dün açıklayan von der Leyen, ‘aşı pasaportu’ programının öncelikle blok içinde seyahati başlatmayı hedefleyeceğini belirterek, “Dijital Yeşil Geçiş, Avrupalıların hayatlarını kolaylaştırmalıdır. Amaç, kademeli olarak iş veya turizm için AB’de veya yurt dışında güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlamaktır. Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği içinde, bunu küresel olarak büyütmenin bir yolu olması gerektiği görüşündeyiz” ifadelerini kullandı.