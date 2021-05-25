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AB’den Belarus’a yaptırım kararı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasıyla sonuçlanan yolcu uçağı krizi konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'tan gelen uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:19, 25/05/2021
HaberlerDünya
AB’den Belarus’a yaptırım kararı

Yunanistan’dan Litvanya’ya giden Ryanair havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı Pazar günü bomba ihbarı iddiasıyla Belarus’un başkenti Minsk’e zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Petroseviç, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Söz konusu olay, AB, ABD ve NATO’nun tepkisini çekti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği ortak basın toplantısında alınan yaptırım kararını açıkladı.

BELARUSA HAVA SAHASI KAPATILDI

Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava sahamızı Belarus’tan gelen uçaklara kapatıyoruz ve AB havayollarına ülke üzerinden uçmamaları çağrısında bulunuyoruz. Bu demokrasiye bir saldırıdır” diyerek, Minsk’te muhalif gazeteci Petroseviç’in gözaltına alınmasına yönelik eylemleri, ‘rezil’ ve ‘çirkin’ olarak değerlendirdi.

Leyen, paylaşımında, “Ekonomik yaptırımlar da yakında sunulacak” dedi.

BLINKEN’DEN BELARUS’A YÖNELİK İKİLİ GÖRÜŞMELER

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Belarus’ta meydana gelen uçak krizine ilişkin ikili görüşmeler yaptığını duyurdu.

Price, sosyal medya paylaşımında Blinken’in Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Belarus ve Gazze’ye yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Öte yandan Blinken, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile BM Güvenlik Konseyi ve Belarus uçak krizine yönelik yüz yüze görüştü.

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